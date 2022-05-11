İsrail'in Suriye'ye roket saldırısı düzenlediği iddia edildi - Son Dakika
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İsrail'in Suriye'ye roket saldırısı düzenlediği iddia edildi

11.05.2022 10:59
İsrail'in Suriye'ye roket saldırısı düzenlediği iddia edildi

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, ülkenin güneyindeki Kuneytra iline İsrail tarafından roket saldırısı gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, ülkenin güneyindeki Kuneytra iline İsrail tarafından roket saldırısı gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Esed rejiminin resmi haber ajansı SANA, Kuneytra'nın kuzey kırsalındaki Hıdır beldesinin çevresinin, roketlerle hedef alındığı iddiasında bulundu.

Saldırıda maddi zarar meydana geldiği savunuldu.

Kuneytran, Şam ve çevresinde, rejim ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplara ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.

İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda değerlendirme yapmaktan kaçınıyor.

Esed rejimi, İsrail'in, 27 ve 15 Nisan'da Şam'ın çevresine, 9 Nisan'da Hama kentine, 23 Şubat'ta Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline, 17 Şubat'ta da Şam'a saldırı yapıldığını iddia etmişti.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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Beşşar Esed, İsrail, Suriye, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'in Suriye'ye roket saldırısı düzenlediği iddia edildi - Son Dakika


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