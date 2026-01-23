İsrail'in UNRWA Tesislerine Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'in UNRWA Tesislerine Saldırısı

23.01.2026 22:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM raportörü Albanese, İsrail'in UNRWA tesislerini yıkmasını sistematik saldırı olarak nitelendirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, "Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tesislerinin yıkımı, İsrail'in BM sistemine yönelik saldırısının sembolüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Albanese, İsrail'in UNRWA'nın tesislerini hedef almasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in, bu hafta işgal altındaki Doğu Kudüs'te UNRWA yerleşkesine zorla girerek burada yıkım yaptığını hatırlatan Albanese, "UNRWA tesislerinin yıkımı, İsrail'in BM sistemine yönelik saldırısının sembolüdür." ifadesini kullandı.

Albanese, İsrail'in, BM sistemi ve Filistin halkına yönelik devam eden sistematik saldırılarından ciddi endişe duyduğunu belirtti.

UNRWA ve daha geniş anlamda Birleşmiş Milletlere yönelik benzeri görülmemiş saldırıların ardından atılacak adımları görüşmek üzere BM Genel Kurulunun özel bir oturum düzenlemesini talep eden Albanese, şunları kaydetti:

"İsrail hükümetinin tamamen cezasız bir şekilde gerçekleştirdiği acımasız yıkım karşısında dehşete kapıldım. İsrail, BM'yi ve uluslararası hukuku dünyanın gözü önünde adım adım yıkıyor. UNRWA'ya saldırmak, dünyanın Filistin yaşamını sürdürme çabalarını buldozerle ezmekle eş değerdir. Bu yıkımlara eşlik eden İsrail yetkililerinin soykırımcı söylemleri hiçbir şüpheye yer bırakmıyor."

Albanese, bu saldırının, BM'nin ayrıcalık ve dokunulmazlıklarının ciddi bir ihlali ve İsrail'in yasa dışı işgal ettiği Filistin topraklarında işlemeye devam ettiği, uzun listeye eklenen açık bir uluslararası suç olduğunu vurguladı.

"Bu eylemler, İsrail'in kendi isteğiyle durmayacak olan soykırım stratejisinin bir parçasıdır." ifadesini kullanan Albanese, hesap verebilirliğin sağlanması ve ülkelerin İsrail ile bağlarını koparmak gibi somut eylemlerde bulunması gerektiğini belirtti.

İsrail'in UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki merkezini yıkması

İsrail güçleri, 20 Ocak sabahı, 30 Ocak 2025'te faaliyetleri yasaklanan UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan genel merkezine baskın düzenleyerek yerleşkeye el koymuş ve içerideki tesisleri yıkmıştı.

İsrail güçleri ayrıca yıkımın yapıldığı yerleşkedeki ana binaya İsrail bayrakları asmıştı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve bazı aşırı sağcı milletvekilleri, UNRWA'nın merkezindeki yapıları yıkma ve boşaltma faaliyetlerine destek vermek için bölgeye gelmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise arazinin İsrail'e ait olduğunu savunarak, yerleşkeye el koyduklarını açıklamış, UNRWA'nın Hamas ile ilişkisi olduğu suçlamalarını yinelemişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in UNRWA Tesislerine Saldırısı - Son Dakika

Çiftçiden mest eden hareket Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı Çiftçiden mest eden hareket! Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı
Adnan Oktar’ın “veliahtı“ Serdar Dayanık yakalandı Adnan Oktar'ın "veliahtı" Serdar Dayanık yakalandı
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu 14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu
Çorum’da feci olay: Yem karma makinasına düşen işçi hayatını kaybetti Çorum'da feci olay: Yem karma makinasına düşen işçi hayatını kaybetti
Trump: İran’a doğru ilerleyen büyük bir gücümüz var Trump: İran'a doğru ilerleyen büyük bir gücümüz var
İzlemeyenler çok şey kaçırdı UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

23:16
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması Tutuklama kararı var
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması! Tutuklama kararı var
22:55
Bakan Fidan: İsrail’in İran’a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var
Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var
22:36
Kızılcık Şerbeti’nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı
Kızılcık Şerbeti'nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı!
21:18
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ’’Terörsüz Türkiye’’ gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ''Terörsüz Türkiye'' gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
21:10
Putin, göz diktiği bölge için Trump’a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
Putin, göz diktiği bölge için Trump'a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
20:48
Melis Sezen, Bali’de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı
Melis Sezen, Bali'de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 23:55:47. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'in UNRWA Tesislerine Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.