İsrail, İran'a karşı teyakkuzda

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, savunma açısından hazırlıklı ve İran konusunda sürpriz senaryolara karşı teyakkuzda olduklarını bildirdi.

Defrin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran konusunda çıkan bazı söylentilere kulak asılmaması gerektiğini kaydetti.

Son günlerde İran'daki durumla alakalı bir çok söylenti yayıldığını belirten Defrin, "İran'daki protestolar iç meseledir." demesine rağmen İsrail ordusunun teyakkuzda olduğunu belirtti.

Defrin, sürekli değerlendirmeler yaptıklarını ve herhangi bir değişiklik olması durumunda bilgilendirme yapacaklarını aktardı.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN, Tel Aviv yönetiminin ABD'nin İran'a olası bir saldırısını hazır bir şekilde beklediğini ileri sürdü.

Tel Aviv'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehdidini yerine getireceği ve bunun Tahran ile yeni bir çatışmaya yol açabileceği değerlendirmesinin yapıldığı aktarıldı.

Haberde, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, Avrupa ülkelerinde görevli büyükelçilere, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun görev yaptıkları ülkelerce terör örgütü olarak tanınması için çalışmalar yapma talimatı verdiği belirtildi.

?İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 11 Ocak'ta (gösterilerin 15. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve biri savcı, 8'i çocuk (18 yaş altı) olmak üzere 544 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 681 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.