İsrail, İran'a Saldırı Hazırlıklarını Artırdı
İsrail, İran'a Saldırı Hazırlıklarını Artırdı

İsrail, İran\'a Saldırı Hazırlıklarını Artırdı
06.02.2026 19:33
İsrail ordusu, ABD'nin İran'a saldırı ihtimaline karşı hazırlıklarını artırdı, talimatlar değişmedi.

ABD'nin İran'a saldırı ihtimaline ilişkin hazırlıklarını artıran İsrail ordusu, İç Cephe Komutanlığının halka yönelik güvenlik talimatlarında bir değişiklik olmadığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ordunun savunma ve saldırı olmak üzere her türlü senaryoya hazırlıklı olduğunu belirtti.

İç Cephe Komutanlığının talimatlarında değişiklik olmadığını kaydeden Defrin, geçen hafta olduğu gibi sadece resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

ABD ile İran heyetleri arasında bugün Umman'da nükleer görüşmeler gerçekleştirildi.

İsrail'in ise Washington yönetimini Tahran ile "kötü anlaşma yapmaması konusunda uyardığı" ve olası bir anlaşma için İran'ın nükleer ve balistik füze programına son vermesini ve "vekil güçlerine desteği" kesmesini istediği kaydediliyor.

İran ile ABD arasındaki müzakereler

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da yeniden başladı.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşti.

Müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken, ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, İran'a Saldırı Hazırlıklarını Artırdı - Son Dakika

SON DAKİKA: İsrail, İran'a Saldırı Hazırlıklarını Artırdı - Son Dakika
