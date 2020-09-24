İsrail Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle karantina önlemlerini sıkılaştırdı - Son Dakika

İsrail Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle karantina önlemlerini sıkılaştırdı

İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vakalardaki sert yükselişin devam etmesi nedeniyle 18 Eylül'de başlattığı yumuşatılmış karantina önlemlerini sıkılaştırma kararı aldı.

İsrail Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle karantina önlemlerini sıkılaştırdı, System.String[]

İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vakalardaki sert yükselişin devam etmesi nedeniyle 18 Eylül'de başlattığı yumuşatılmış karantina önlemlerini sıkılaştırma kararı aldı.

İsrail'de Kovid-19 günlük vaka sayısındaki yükseliş devam ederken hükümet, geçen hafta başlayan karantina uygulamasındaki bazı kuralları sertleştirdi.

Kabinenin bu sabah erken saatlerde aldığı karar doğrultusunda yarın 14.00'ten itibaren "hayati" olmayan tüm işletmeler ve fabrikalar kapatılacak.

Sinagogların en fazla 10 kişinin içeride olması şartıyla açık kalması kararlaştırılırken, toplu ulaşım büyük ölçüde durdurulacak.

Bu kapsamda halkın, evlerinden 1 kilometreden fazla uzaklaşması yasaklandı. Şehirlerin giriş ve çıkışlarındaki yollarda görev yapacak polisler sayesinde gerekli durumlar dışında yaşadıkları bölgenin dışına çıkmak isteyenler engellenecek.

Netanyahu karşıtı protestoya katılımcı sınırlaması getirildi

Alınan karar doğrultusunda, 3 ayı aşkın süredir devam eden Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösterilere de katılımcı sınırlaması getirildi.

Bu doğrultuda Batı Kudüs'teki Başbakanlık rezidansı yakınında düzenlenen gösteriye en fazla 2 bin kişinin katılmasına izin verilecek.

Karantina önlemleri, 11 Ekim'e kadar devam edecek.

Günlük vakalar düşürülemiyor

İsrail'de 18 Eylül'de başlayan "yumuşatılmış" karantinaya rağmen Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı düşürülemiyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 10 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1335'e ulaştığı, 6 bin 808 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 206 bin 332'ye yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 667'nin durumunun ağır olduğu, 148 bin 75 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 11:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle karantina önlemlerini sıkılaştırdı - Son Dakika

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