İsrail, Lavrov'un "Hitler Yahudi'ydi" sözleri üzerine Rus büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığına çağırdı - Son Dakika
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İsrail, Lavrov'un "Hitler Yahudi'ydi" sözleri üzerine Rus büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığına çağırdı

02.05.2022 10:20
İsrail, Lavrov'un "Hitler Yahudi'ydi" sözleri üzerine Rus büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İsrail, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "Hitler Yahudi'ydi" ve "En büyük Yahudi karşıtları Yahudilerdi" şeklindeki ifadeleri üzerine Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İsrail, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "Hitler Yahudi'ydi" ve "En büyük Yahudi karşıtları Yahudilerdi" şeklindeki ifadeleri üzerine Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus Bakan Lavrov'un sözleri "feci" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Lavrov'un ifadelerinin ardından Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Anatoly Viktorov'un "açıklama yapmak üzere" Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ifade edildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Yedioth Ahranoth'a verdiği röportajda, Lavrov'un bir İtalyan televizyonuna verdiği demeçte, " (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy'nin Yahudi olduğunu söylüyorlar. Bana göre Hitler'in de Yahudi kökleri vardı. En büyük Yahudi karşıtları, Yahudilerdir." ifadelerini değerlendirdi.

Lavrov'un sözlerini "affedilemez, skandal bir açıklama, feci bir tarihi hata" şeklinde tanımlayan Lapid, Rusya'dan özür beklediklerini belirtti.

Lapid, Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi'nin İsrail Dışişleri Bakanlığına "kolay geçmeyecek bir görüşme için çağrılacağını" söyledi.

İsrail'in Rusya ile koordinasyon halinde Suriye'deki askeri eylem özgürlüğünü kaybetme endişesi taşıyıp taşımadığı sorulan Lapid, "ulusal güvenlik hesaplamaları yaptıklarını" ancak "bazen çıkarlar değil değerlere bağlı kararlar almaları gerektiğini" ifade etti.

Tel Aviv yönetimi, Suriye sahasındaki hareket kabiliyetini tehlikeye atabileceği endişesiyle Ukrayna'daki savaşın doğurduğu uluslararası tabloda Rusya'yı doğrudan karşısına almak istemiyor.

İsrail ordusu, Rusya'nın askeri olarak aktif rol oynadığı Suriye'de İran ve rejim hedeflerine çok sayıda hava ve füze saldırısı gerçekleştiriyor.

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Tel Aviv, Yahudi, İsrail, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail, Lavrov'un 'Hitler Yahudi'ydi' sözleri üzerine Rus büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığına çağırdı - Son Dakika


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