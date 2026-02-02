İsrail, Lübnan'a Kimyasal Madde Püskürttü

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail'e ait uçakların Lübnan'ın güneyine içeriği henüz belirlenemeyen kimyasal maddeler püskürttüğünü bildirdi.

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün sabah Lübnan'ın güneyinde sınır hattı olarak bilinen Mavi Hat yakınlarındaki bölgeler üzerinde kimyasal nitelikli bir madde bırakılacağı konusunda barış gücünü önceden bilgilendirdiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun UNIFIL personelinden bölgeden uzak durmalarını ve kapalı alanlarda kalmalarını talep ettiği, bu nedenle barış gücünün 10'dan fazla faaliyetini iptal etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Söz konusu maddenin toksik olup olmadığının belirlenmesi amacıyla UNIFIL'in Lübnan ordusuna numune toplama konusunda destek verdiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Lübnan üzerinde kimyasal nitelikli maddeler bırakmasının yeni bir durum olmadığına dikkat çekilen açıklamada, bu tür faaliyetlerin kabul edilemez olduğu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararının ihlali anlamına geldiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun kasıtlı ve planlı eylemlerinin UNIFIL'in görevlerini yerine getirme kapasitesini sınırlandırdığı, barış gücü personeli ile sivillerin sağlığını tehlikeye atabileceği ifade edildi.

UNIFIL, barış gücü askerlerini ve sivilleri riske atan tüm faaliyetlerin derhal durdurulması ve bölgede istikrarın sağlanması için kendileriyle tam işbirliği yapılması çağrısında bulundu.

Lübnan Çevre Bakanlığı, numune alınması için harekete geçti

Öte yandan Lübnan Çevre Bakanlığı, güneyde sınır hattına yakın Atya eş-Şaab beldesi ve çevresinde İsrail uçaklarının şüpheli maddeler püskürttüğüne dair bilgiler üzerine harekete geçti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Çevre Bakanı Tamara ez-Zeyn, kimyasal maddenin niteliğinin belirlenmesi amacıyla numune alınması için Lübnan ordusuyla temas kurdu.

Tarım Bakanlığı numuneleri teslim adlı

Lübnan Tarım Bakanlığı, yaptığı açıklamada, ülkenin güneyinde içeriği bilinmeyen maddelerin püskürtüldüğü bildirilen bölgelerden ilk numunelerin, Lübnan ordusu ve UNIFIL ile koordinasyon içinde teslim alındığını duyurdu.

Açıklamada, numunelerin gerekli bilimsel incelemelerin yapılması için başkent Beyrut'taki uzman laboratuvarlara gönderileceği, elde edilecek sonuçlara göre usulüne uygun gerekli adımların atılacağı belirtildi.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl BMGK, İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etmişti.

1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.