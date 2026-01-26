İsrail, Lübnan'a Yeni Hava Saldırıları Düzenledi - Son Dakika
İsrail, Lübnan'a Yeni Hava Saldırıları Düzenledi

26.01.2026 01:22
İsrail ordusu, Lübnan'a hava saldırıları başlattı; ateşkesi ihlal eden saldırılarda can kaybı var.

İsrail ordusu, Lübnan'ın çeşitli bölgelerine yeni hava saldırıları başlattığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'ın çeşitli bölgelerine yeni hava saldırıları düzenlendiği açıklandı.

İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek düzenlediği hava saldırılarında Hizbullah altyapısını hedef aldığını iddia etti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları 3 dalga halinde 14 hava saldırısı düzenledi.

Ülkenin güneyindeki Meydun Tepeleri'ne ve Cubur bölgesine 10, Burguz Vadisi'ne 2, Reyhan ve Lüveyze arasındaki bölgeye ise 2 saldırı düzenledi.

İsrail savaş uçaklarının pazar günü Lübnan'ın güneyi ile doğusundaki bölgelere gerçekleştirdiği hava saldırılarında 1 kişi yaşamını yitirirken 5 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu ayrıca Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Derdağya beldesinde bir araca insansız hava aracı saldırısı (İHA) gerçekleştirerek 1 kişiyi öldürmüştü.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Lübnan'a Yeni Hava Saldırıları Düzenledi
