İsrail, Lübnan'da Ateşkesi İhlal Etti

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Rab Salasin beldesine girerek 2 evi patlayıcılarla havaya uçurduğu bildirildi.

Tel Aviv yönetimi, Lübnan ile 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusuna bağlı bir birlik, sabaha karşı, güney sınırına yakın Rab Salasin beldesine girerek 2 evi patlayıcılarla yıktı.

Lübnan'ın güneyindeki Sayda ilçesine bağlı Kanarit beldesinde ise İsrail'e ait insansız hava aracı enkaz kaldırma çalışmaları yapan bir iş makinesini 5 füzeyle hedef aldı. Sağlık Bakanlığı saldırıda 1 kişinin yaralandığını duyurdu.

Öte yandan İsrail'e ait savaş uçakları, öğle saatlerinde Lübnan'ın güneyi ile başkent Beyrut'ta alçak irtifada uçuşlar gerçekleştirdi.???????

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kanarit beldesinde hedef alınan iş makinesinin Hizbullah'a ait olduğu ve Hizbullah altyapısını yeniden inşa etme faaliyetlerinde kullanıldığı için vurulduğu öne sürüldü.

Bunun İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin ihlali olduğu savunularak saldırıların süreceği tehdidinde bulunuldu.

Ordudan yapılan bir başka açıklamada ise Lübnan'ın güneyindeki Duveyr beldesinde Hizbullah mensubu olduğu iddia edilen bir kişinin hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ordusu dün de Lübnan'ın güneyindeki Hiyam beldesinde bir yazlık evini patlayıcılarla havaya uçurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.