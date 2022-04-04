İsrail Maliye Bakanı Lieberman, "Buça'da yaşananlara ilişkin karşılıklı suçlamalar olduğunu" söyledi - Son Dakika

İsrail Maliye Bakanı Avigdor Lieberman, Rus güçlerinin çekildiği Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça'dan gelen görüntülere ilişkin, "Bunlar çok feci görüntüler ve biz tüm savaş suçlarını kınıyoruz. Aynı zamanda karşılıklı suçlamalar var." dedi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) Radyosunda katıldığı programda konuşan Lieberman, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Rusya'yı "savaş suçlarıyla" itham eden açıklamaları ve Buça'ya dikkat çekilerek, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini kınayıp kınamadığı sorulan Lieberman, "Bunlar çok feci görüntüler ve biz tüm savaş suçlarını kınıyoruz. Aynı zamanda karşılıklı suçlamalar var. Ruslar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) toplanmasını talep etti. Ruslar, Ukrayna'yı, Ukraynalılar, Rusya'yı suçluyor." yanıtını verdi.

Yaşananları kınadıklarını vurgulayan Lieberman, "bir yandan İsrail'in ahlaki duruşunu diğer yandan da çıkarlarını korumaları gerektiğini" belirtti.

Lieberman'a Ukrayna Büyükelçiliği'nden tepki

Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçisi Yevgen Korniychuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Bay Lieberman'ı Ukrayna'ya gelmeye davet ediyorum. Kendisini bir konvoyla, sivillerinin cesetlerini görebileceği, bağlanarak tecavüze uğrayan kadınlarla tanışacağı Buça ve diğer yerlere götüreceğiz. Belki o zaman ne yaşandığını görecektir." ifadeleri yer aldı.

Rusya'ya "savaş suçu" ithamı

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Kiev yakınlarındaki Buça'dan Rus ordusunun çekilmesinden sonra gelen korkunç görüntüler karşısında kayıtsız kalmak mümkün değil. Sivil nüfusa kasıtlı biçimde zarar vermek savaş suçudur ve şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

Kiev yakınlarında kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedi bulunmuştu.