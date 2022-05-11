İsrail, Muharip Askerlerin Savaş Kabiliyetlerini Artıracak Teknoloji Projesi Açıkladı - Son Dakika
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İsrail, Muharip Askerlerin Savaş Kabiliyetlerini Artıracak Teknoloji Projesi Açıkladı

11.05.2022 15:48
İsrail, Muharip Askerlerin Savaş Kabiliyetlerini Artıracak Teknoloji Projesi Açıkladı

KUDÜS, 11 Mayıs (Xinhua) -- İsrail Salı günü, muharip askerlerin savaş kabiliyetlerini artıracak yenilikçi teknolojiler geliştirmeye yönelik bir proje açıkladı.

KUDÜS, 11 Mayıs (Xinhua) -- İsrail Salı günü, muharip askerlerin savaş kabiliyetlerini artıracak yenilikçi teknolojiler geliştirmeye yönelik bir proje açıkladı. "Yarının Eşiğinde" adı verilen piyade teknolojisi projesi, İsrail Savunma Bakanlığı Savunma Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü ile savunma şirketi Elbit Systemss tarafından açıklandı. Bakanlık ve Elbit'in ortak yazılı açıklamasında, projedeki çeşitli teknolojiler arasında artırılmış gerçeklik gözlüğü, bilgisayarlı saldırı tüfeği sistemi, başa takılan dijital görüntüleme sistemi, kundaklama algılama teknolojisi, GPS'in çalışmadığı ortamlarda konum izleme sistemi, navigasyon ve komut iletimi için dokunmatik kollar ile sesli komut sisteminin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, projenin muharip askerlerin hayatta kalma yeteneklerini artırmayı, görev etkinliğini dönüştürmeyi ve tek bir asker ile tim arasındaki sinerjiyi güçlendirmeyi amaçladığı ifade edildi. Proje, er ve tim seviyesinde iletişimin yanı sıra tim ve takım seviyeleri için Elbit uygulamalarını ve ağ bağlantılı savaş teknolojilerini içeriyor.

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İsrail, Mayıs, Savaş, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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