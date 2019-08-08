Son Dakika Haberleri: İsrail ordusundan Batı Şeria'daki birliklerine takviye
Son Dakika Güncel Haber

İsrail ordusundan Batı Şeria'daki birliklerine takviye

1 saat önce

İsrail ordusu, gece saatlerinde kaybolan bir askerin ölü bulunmasının ardından işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan güçlerine takviye birlik göndereceğini duyurdu.

İsrail ordusundan Batı Şeria'daki birliklerine takviye, System.String[]
İsrail ordusu, gece saatlerinde kaybolan bir askerin ölü bulunmasının ardından işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan güçlerine takviye birlik göndereceğini duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki durumun değerlendirilmesi için Batı Şeria'daki piyade birliklerin takviye edilmesi kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca faillerin yakalanması için ordu, polis ve İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in (Şabak) bölgede çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.
Bölgede arama ve baskınlar yapılıyor
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde kaybolan İsrail askerinin sabah cesedinin bulunmasının ardından, İsrail ordusuna ait birlikler, Batı Şeria'daki pek çok Filistin beldesinde aramalar yapıyor.
Arama çalışmaları kapsamında, çok sayıda İsrail askerinin, Beytüllahim'in güneyindeki Beyt Feccar beldesine baskın düzenlediği, ev ve dükkanları aradığı, bölge sakinlerinin çoğunu sorguya çektiği aktarıldı.
İsrail askerlerinin ayrıca Beyt Aynun, El-Arub, Eş-Şuyuh ve Sair beldelerinin girişlerinde askeri kontrol noktaları oluşturduğu ve geçişleri denetlediği ifade edildi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ailesinin dün gece saatlerinden itibaren haber alamadığı 18 yaşındaki İsrail askerinin, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bulunan Gush Etzion Yahudi yerleşim birimi yakınlarında cesedine ulaşıldığını duyurmuştu.
Batı Şeria, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kırgızistan'daki çatışmalarda 1 kişi öldü, 36 kişi yaralandı
Tartıştığı eşini ve kızını, 7 çocuğu evdeyken tüfekle öldürdü Dünyaca ünlü oyuncu Nicolas Cage, kendi kobralarının saldırısına uğradı 6 yıl sonra serbest kalan Filistinli genç ile annesinin duygulandıran buluşması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 17:19:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail ordusundan Batı Şeria'daki birliklerine takviye
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]