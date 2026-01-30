İsrail Ordusundan Gazze'ye Saldırı: 3 Ölü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda 3 Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Refah'ın doğusundaki bir tünelden çıktığı öne sürülen 8 kişinin tespit edildiği, bunun ardından hava saldırısı düzenlendiği ve saldırıda 3 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, olayın ardından kaçtığı iddia edilen diğer kişilerin yöneldiği bölgelere yönelik ek saldırılar gerçekleştirildiği ve bölgede arama faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.