İsrail'den kritik Pfizer-BionTech aşısı açıklaması: Salgınında ölümleri yüzde 98,9 önlüyor - Son Dakika

İsrail'den kritik Pfizer-BionTech aşısı açıklaması: Salgınında ölümleri yüzde 98,9 önlüyor

20.02.2021 23:03

Nüfusunun 3'te birini tam aşılayan İsrail, Pfizer ile BionTech'in ortaklaşa geliştirdiği aşının yeni tip koronivirüs nedeniyle yaşanan ölümleri yüzde 98,9 önlediğini açıkladı.

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede Pfizer-BionTech aşısının iki dozu da yapılan kişiler ile aşı olmayanların sağlık durumunun karşılaştırıldığı araştırmaya ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı.

HASTALIĞIN AĞIR SEYRETMESİNİ YÜZDE 99,2 ORANINDA ENGELLEDİ

Söz konusu aşının, iki dozu da yapılan kişilerde virüs nedeniyle yaşanan ölümleri yüzde 98,9 önlediği belirtildi. Aşının hastalığın ağır seyretmesini yüzde 99,2 oranında önlediği, hastaneye yatışları da yüzde 98,9 düşürdüğü ifade edildi.
İsrail'de 11 Şubat'ta yayınlanan bir başka araştırmada, Pfizer-BionTech aşısının ikinci dozu yapılan 523 bin kişiden hiçbirinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmediği aktarılmıştı.

3 MİLYONA YAKIN KİŞİYE İKİNCİ DOZ AŞI YAPILDI

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de 4 milyon 250 bin 643 kişiye aşının ilk dozu, 2 milyon 881 bin 825 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

ÜLKEDE BUGÜNE KADAR 5 BİNİ AŞKIN KİŞİ ÖLDÜ

Ülkede virüs nedeniyle bugüne kadar 5 bin 526 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı da 744 bini aştı.

İsrail'den kritik Pfizer-BionTech aşısı açıklaması: Salgınında ölümleri yüzde 98,9 önlüyor

Sağlık Bakanlığı, İsrail, Pfizer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'den kritik Pfizer-BionTech aşısı açıklaması: Salgınında ölümleri yüzde 98,9 önlüyor - Son Dakika


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