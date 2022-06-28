İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, şüpheli bir kişinin, Mescid-i Aksa'daki El-Meclis Kapısında bulunan polislere yaklaştığı ve birini bıçaklamaya çalıştığı, sonrasında ise Aksa'ya doğru kaçtığı ifade edildi.

Kaynak: AA

İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrail polisinden Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın - Son Dakika

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