İsrail Saldırıları: 2 Filistinli Öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail Saldırıları: 2 Filistinli Öldü

10.01.2026 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 2 Filistinliyi öldürdü, çok sayıda yaralı var.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarında 2 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

AA muhabirinin sağlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, 38 yaşındaki Filistinli Muhammed Halid Muhammed el-Kahveci, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin Beni Suheyla bölgesinde İsrail insansız hava aracıyla (İHA) hedef alınması sonucu hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları da İsrail'e ait İHA'nın Kahveci'nin bulunduğu bölgeye bomba attığını ve bunun sonucunda Kahveci'nin öldüğünü dile getirdi.

Filistinli Ala Mahmud el-Harrazin'in de (26) Gazze şehrinin doğusunda İsrail askerlerinin Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nin doğusunda gerçek mermiyle ateş etmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail savaş uçağının Gazze Şeridi'nin merkezindeki Megazi Mülteci Kampı'nın girişine yakın bir bölgeye düzenlediği hava saldırısında ise çok sayıda Filistinli yaralandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırıları: 2 Filistinli Öldü - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik “kooperatif“ davasındaki tahliyelere itiraz İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" davasındaki tahliyelere itiraz
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
Muhtar, belediyenin cenazesini kaldırdı Muhtar, belediyenin cenazesini kaldırdı
Boşanma aşamasındaki eşini trafikte darbetti Boşanma aşamasındaki eşini trafikte darbetti
ABD dur durak bilmiyor Karayip Denizi’nde baskın düzenlediler ABD dur durak bilmiyor! Karayip Denizi'nde baskın düzenlediler
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı

16:12
Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi
Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi
14:57
İstanbul için saatler kaldı Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
14:53
Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş Katili en yakınları
Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş! Katili en yakınları
14:50
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
14:27
İran’da kaos büyüyor Cami ve belediye binası ateşe verildi, “Ölüm“ sloganları atılıyor
İran'da kaos büyüyor! Cami ve belediye binası ateşe verildi, "Ölüm" sloganları atılıyor
14:19
Tutuklu Şile Belediye Başkanı Kabadayı, ek ifadesinde İmamoğlu’nu ele verdi
Tutuklu Şile Belediye Başkanı Kabadayı, ek ifadesinde İmamoğlu'nu ele verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 17:22:28. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail Saldırıları: 2 Filistinli Öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.