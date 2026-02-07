İsrail Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
Politika

İsrail Saldırıları Devam Ediyor

07.02.2026 21:14
Ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze'de saldırılara devam etti, 1 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda bir Filistinli yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde 30 yaşındaki Filistinli Ferac İbrahim Salim, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Ayrıca İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah ile kuzeyindeki Beyt Lahiya kentlerinde açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaralandı.

Saldırılar, İsrail'in ateşkes anlaşmasını günlük olarak ihlal ettiği saldırılar kapsamında gerçekleşti.

İsrail ordusu, gece ve sabah saatlerinde Han Yunus kentinin doğusunda bina ve evleri patlayıcılarla havaya uçurmuş, saldırılar sonucu meydana gelen şiddetli patlamaların sesi Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinden duyulmuştu.

İsrail donanmasına ait savaş gemileri de Refah ve Han Yunus kentlerinin sahillerine doğru ateş açarken, aynı zamanda Refah üzerinde İsrail'e ait bir helikopterden de ateş açılmıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusunun saldırılarında 576 Filistinli hayatını kaybetti, 1543 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail Saldırıları Devam Ediyor

21:22
SON DAKİKA: İsrail Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
