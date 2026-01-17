İsrail Saldırısında Bir Genç Filistinli Hayatta Kalma Mücadelesi Veriyor - Son Dakika
Güncel

İsrail Saldırısında Bir Genç Filistinli Hayatta Kalma Mücadelesi Veriyor

17.01.2026 10:23
Raid Maruf, 'güvenli bölge' ilan edilen Gazze'de İsrail saldırısı sonucu bacaklarını ve kolunu kaybetti.

İsrail'in "güvenli bölge" ilan ettiği Gazze Şeridi'nde ailesi için yakacak toplarken hedef alınan Filistinli genç Raid Maruf, saldırı sonucu iki bacağını ve bir kolunu kaybederek hayata tutunma mücadelesiyle baş başa kaldı.

Maruf'un yaşadıkları, İsrail saldırılarının siviller üzerinde bıraktığı kalıcı yıkımı ve "güvenli bölge" söyleminin sahadaki karşılığını gözler önüne serdi.

Cibaliya Mülteci Kampı'ndan Gazze kentine göç etmek zorunda kalan Maruf ailesi, ağır abluka ve saldırılar nedeniyle derme çatma bir çadırda yaşam mücadelesi veriyor.

Ailesinin yemek pişirebilmesi için odun toplamak üzere 1 Mayıs 2024'te yola çıkan Raid Maruf, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının saldırısına uğradı.

AA muhabirine konuşan Maruf, saldırının gerçekleştiği yerin tehlikeli bir alan olmasının mümkün olmadığını vurgulayarak, "Aileme yemek pişirebilmesi için odun toplamaya gitmiştim. Hedef alındığım yerin tehlikeli bir yer olması imkansızdı. İsrail ordusunun 'güvenli' dediği bir yerdi." ifadelerini kullandı.

Elinde birkaç parça odunla arkadaşlarının yanına uğradığını anlatan Filistinli genç, "Yoldayken Nezle bölgesinden olan arkadaşlarımı görünce elimde birkaç parça odunla yanlarına giderek sohbet ediyordum. O sırada İsrail'e ait bir İHA'nın hedefi oldum." dedi.

Patlamanın ardından bilincini kaybettiğini söyleyen Maruf, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Ne olduğunu anlamadım. Gözlerimi hastanede açtım. Yoğun bakımda 4 ya da daha fazla gün kaldım. Uyandığımda iki bacağımı kaybettiğimi öğrendim."

İlk etapta bir elinin de ağır şekilde yaralandığını belirten Maruf, "Bir elim de zarar görmüştü. 'Elhamdülillah' dedim." ifadelerini kullandı.

Ancak hastanelerdeki imkansızlıkların tabloyu daha da ağırlaştırdığını vurgulayan Filistinli genç, "Aradan bir ay geçtikten sonra hastanelerdeki ekipman eksikliği nedeniyle kolumu da kaybettim." diye konuştu.

"Asıl acı, kardeşlerime yiyecek bulamamak"

Daha önce ailesinin en büyük destekçisi olduğunu söyleyen Raid Maruf, bugün en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldiğini dile getirdi.

Yaşadıkları yoksulluğu anlatan Maruf, "İnanın, odun alacak paramız olsaydı oraya gitmezdim. Sokaklardan odun toplamak zorunda kalmazdım. Ama buna gücümüz yoktu. Bir kilo un bile 100 şekel (yaklaşık 32 dolar), onu bile alamıyoruz." diye konuştu.

Fiziksel kayıplarının acı verici olduğunu ancak asıl yıkımın başka olduğunu vurgulayan Maruf, sözlerini şöyle tamamladı:

"Evet, bedenimde üç uzvumu kaybettim ama küçük kardeşlerime yiyecek bir şey bulamadığımda bu benim daha da ağrıma gidiyor. Bu çok zor bir durum."

Raid Maruf'un hikayesi, İsrail'in sözde "güvenli bölge" ilanlarının siviller için hiçbir güvence anlamına gelmediğini ve Gazze'de savaşın kalıcı insani yaralar açtığını bir kez daha ortaya koyuyor.

Gazze'de İsrail saldırıları yalnızca can kayıplarına değil, binlerce Filistinlinin hayatını kalıcı biçimde etkileyen ağır yaralanmalara da yol açıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, her gün 10'dan fazla çocuk bir ya da iki uzvunu kaybederken, binlerce çocuk için yürümek, oyun oynamak ve okula gitmek artık bir hayal.

Abluka altındaki Gazze'de rehabilitasyon ve tedavi imkanlarından yoksun bırakılan uzuv kaybı yaşamış Filistinliler, geleceklerine dair umutlarını da kaybediyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

