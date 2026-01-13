İsrail, Silvan'daki 28 Filistin evine boşaltma süresi verdi - Son Dakika
İsrail, Silvan'daki 28 Filistin evine boşaltma süresi verdi

13.01.2026 23:28
İsrail, Silvan'da 150 Filistinliyi kapsayan 28 hanenin boşaltılması için 21 gün süre tanıdı.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesindeki 150 Filistinlinin yaşadığı 28 hanenin boşaltılması için 21 gün süre verdi.

İsrailli insan hakları örgütü "Ir Amim"den yapılan açıklamada, Batn el-Hava Mahallesinde çok sayıda evin boşaltılması için 3 hafta süre tanındığı aktarıldı.

Silvan'da yaşayan Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine ilişkin tebliğlerin, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin yapılan itirazları 2 Ocak'ta reddetmesinin ardından, dün ailelere ulaştığı kaydedildi.

Bu kararla birlikte 150 Filistinlinin oluşturduğu 28 ailenin, evlerini tahliye etmek zorunda kaldığı bildirildi.

İsrail, ev yıkım ve tahliye politikalarına hız verdi

İsrail, işgal altındaki Batı Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin yanı başındaki Filistin beldesi Silvan'da ev yıkım ve tahliye politikalarına hız verdi.

Son dönemde, İsrail'in "Kralın Bahçesi" adında bir bahçe yapmayı planladığı Silvan'ın Bostan Mahallesi'nde onlarca ev yıkılırken onlarcasının da yıkılması bekleniyor.

Bostan'ın hemen üzerindeki Batn el-Hava Mahallesi'nde ise Filistinliler evlerinden zorla çıkarılıyor ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler yerleştiriliyor.

Hak örgütleri, İsrail'in Silvan beldesinde aldığı kararların Filistinlilere yönelik etnik temizlik politikasının bir parçası olduğuna işaret ediyor.

Kaynak: AA

Okan Buruk beklenen müjdeyi maç sonunda verdi: Paraya bakmadan getireceğiz
Galatasaray, Fethiyespor’u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
Trump, İran’ın yeni liderini belirledi bile Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Fethiye’de inanılmaz anlar Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
Vedat Milor’dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
Skandal iddia Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu’nda görev yapmış
