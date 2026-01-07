İsrail, Suriye'de Bayrak Dikti - Son Dakika
İsrail, Suriye'de Bayrak Dikti

07.01.2026 21:16
İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra kırsalında bayrak dikerek bölgede endişe yarattı.

İsrail ordusunun, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinin güney kırsalında bulunan Tel el-Ahmer eş-Şarki bölgesine girerek tepeye İsrail bayrağı çektiği bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın verdiği haberde, İsrail ordusunun, Kuneytra kırsalında bulunan Tel el-Ahmer eş-Şarki bölgesine girerek buradaki tepeye İsrail bayrağı diktiği belirtildi.

Haberde, İsrail'in ihlallerinin bölgede yaşayan siviller arasında endişe ve rahatsızlık oluşturduğu kaydedildi.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ve sivillere yönelik saldırılarının, 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması"nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı, yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.

Kaynak: AA

23:18
