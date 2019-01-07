Son Dakika Haberleri: İsrail Tarım Bakanı'ndan Mescid-i Aksa'ya Baskın

İsrail Tarım Bakanı'ndan Mescid-i Aksa'ya Baskın

2 saat önce

KUDÜS (AA) – İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel ve beraberindeki 104 fanatik Yahudi, İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail Tarım Bakanı'ndan Mescid-i Aksa'ya Baskın, System.String[]
KUDÜS (AA) – İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel ve beraberindeki 104 fanatik Yahudi, İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, "Aralarında İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel'in de bulunduğu 105 fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'nın güneybatı bölgesindeki Fas (El-Meğaribe) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'in avlusuna girerek baskın düzenledi." ifadesini kullandı.

İsrail'deki koalisyon hükümetinde Yahudi Evi Partisi'nden bakan olan Ariel, daha önce de beraberindeki fanatik Yahudilerle birçok defa Harem-i Şerif'in avlusuna girmişti.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman sabah ve öğleden sonraki vakitlerde Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:17 Kaynak: AA

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