İsrail Uçakları Kimyasal Madde Püskürtüyor İddiası

03.02.2026 02:16
İsrail ordusunun, Lübnan-Suriye sınırında uçaklarla kimyasal madde püskürttüğü öne sürüldü.

İsrail ordusunun, Lübnan- Suriye sınırındaki bölgelere uçaklarla kimyasal madde püskürttüğü iddia edildi.

İsrail televizyonu i24NEWS'un sivil ve güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, kuzey bölge komutanlığı, Lübnan-Suriye sınırına yakın bölgelerde yabani otlarla mücadele için birkaç haftadır uçaklarla püskürtme işlemi yapıyor.

İsrail'e ait uçaklar, Suriye'nin Kuneytra bölgesinde püskürtme işlemi yapmak için son haftalarda birkaç uçuş gerçekleştirdi.

Lübnan sınırında konuşlandırılmış Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ise İsrail ordusunun püskürtme yapmak için UNIFIL güçlerinin sınırdan uzaklaşmasını istediğini bildirdi.

i24NEWS'un haberinde püskürtülen maddenin zehirli olmadığı, yabani otları yok etmek ve "teröristlerin" İsrail'e yaklaşmasını engellemek için kullanıldığı öne sürüldü.

İsrail ordusu konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetti.

Lübnan Çevre Bakanı Tamara ez-Zeyn ise yaptığı açıklamada, Ayta eş-Şab kasabası ve çevresinden, İsrail uçaklarının pestisit olduğu düşünülen maddeler püskürttüğüne dair bilgi gelmesinin ardından Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel ile iletişime geçtiğini belirtti.

Zeyn, maddelerin niteliğini belirlemek adına etkilenen bölgelerden analiz için numuneler istediğini aktardı.

UNIFIL'den daha önce yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Mavi Hat yakınlarındaki bölgelere kimyasal madde püskürtmek için havadan düzenleyeceği "operasyonla" ilgili bilgilendirme yaptığı belirtilmişti.

UNIFIL güçlerinin, püskürtülen maddelerin toksisite seviyesinin ölçülmesi için numune toplamada Lübnan silahlı kuvvetlerine yardımcı olduğu kaydedilen açıklamada, İsrail'in bu faaliyetinin kabul edilemez olduğu, sivillerin sağlığını tehlikeye attığı ve tarım arazileri üzerindeki potansiyel etkileri konusunda endişe yarattığı ifade edilmişti.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin 30 Ocak'taki haberinde de İsrail işgal güçlerine ait bir tarım uçağının Kuneytra'nın orta ve kuzey kesimlerindeki birçok köy ve beldede tarım arazilerinin üzerine "şüpheli sıvılar" püskürttüğü belirtilmişti.

Suriye resmi ajansı SANA benzer bir olayın 25 Ocak'ta da yaşandığını, İsrail uçaklarının Kuneytra kırsalında yine bilinmeyen maddeler püskürttüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA

