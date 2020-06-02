İsrail vatandaşı Filistinliler İsrail polisinin şiddetini protesto etti - Son Dakika

İsrail vatandaşı Filistinliler, İsrail polisinin son dönemde Filistinlilere yönelik artan şiddetini protesto etti.

İsrail'in Filistinli vatandaşlarını temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesinin (YATK) çağrısı üzerine ülkenin kuzeyindeki kent ve beldelerde toplanan yüzlerce kişi, İsrail polisinin uyguladığı şiddete tepki gösterdi.

Nasıra, Hayfa, Şefa Amr, Tamra ve Vadi Ara kent ve beldelerinde toplanan İsrail vatandaşı Filistinliler, Filistin bayrağı ile İsrail polisini kınayan döviz ve pankartlar taşıdı.

YATK Başkanı ve Ortak Arap Listesi Bloku Üyesi Muhammed Bereket, Tamra beldesindeki gösteride yaptığı konuşmada, bu gösterilerin İsrail'deki Filistinlilerin yaşadığı kent ve beldelerinde düzenlenecek onlarca gösterinin ilk aşaması olduğunu söyledi.

Bereket, zihinsel engelli İyad Hallak'ın Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı işgal altındaki Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde bulunan El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda İsrail polisince şehit edildiğini hatırlatarak, "Filistinlileri sokak ortasında soğukkanlılıkla infaz eden İsrail polisine karşı sesimizi yükselteceğiz." dedi.

Zihinsel engelli 32 yaşındaki Hallak, 30 Mayıs'ta İsrail polisince açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

"Tabanca taşıdığı şüphesiyle dur ihtarı yapıldığı ancak bu uyarıya uymayarak kaçtığı" iddiasıyla şehit edilen Hallak'ın üzerinde silah bulunmadığı ve Eski Şehir'deki okuluna gittiği ortaya çıkmıştı.