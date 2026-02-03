İsrail ve ABD'den Kızıldeniz'de Ortak Tatbikat - Son Dakika
İsrail ve ABD'den Kızıldeniz'de Ortak Tatbikat

03.02.2026 14:16
İsrail ve ABD deniz kuvvetleri, İran gerilimi sırasında Kızıldeniz'de ortak tatbikat gerçekleştirdi.

KUDÜS, 3 Şubat (Xinhua) -- Kızıldeniz'de ortak tatbikata katılan İsrail ve ABD deniz kuvvetleri, 1 Şubat 2026.

İsrail ordusu pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD deniz kuvvetleriyle pazar günü Kızıldeniz'de ortak bir tatbikat düzenlediklerini belirtti. İran'la bölgesel gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleştirilen tatbikat iki ülkenin deniz alanındaki işbirliğine dikkat çekiyor. (Fotoğraf: İsrail Savunma Kuvvetleri/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua

Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

