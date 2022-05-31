İsrail ve BAE'den serbest ticaret anlaşması - Son Dakika
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İsrail ve BAE'den serbest ticaret anlaşması

31.05.2022 12:16

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai'de serbest ticaret anlaşması imzaladığı bildirildi.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai'de serbest ticaret anlaşması imzaladığı bildirildi.

BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani ez-Zuyudi, Twitter hesabından İsrail ile kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması imzaladıklarını duyurarak, "Anlaşma, gelecek beş yıl içinde iki ülke arasındaki petrol dışı ticarette yılda 10 milyar doları aşan artışa yol açacak." paylaşımında bulundu.

Zuyudi ayrıca, "BAE ve İsrail, Orta Doğu tarihine yeni bir sayfa ekliyor; aralarındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirmek, büyümeyi hızlandırmak ve yeni bir barış, istikrar, refah döneminin başlamasına katkıda bulunmak için çalışacaklar." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett de Twitter hesabından, "İsrail ve BAE az önce tarihi bir Serbest Ticaret Anlaşması imzaladı. Bu, İsrail ile bir Arap ülkesi arasında imzalanan ilk tarihi ticaret anlaşması." şeklinde paylaşım yaptı.

Ülkeler arasındaki serbest ticaret anlaşmalarının imzalanmasının genellikle uzun yıllar aldığına işaret eden Bennett, bunun İsrail tarihinde imzalanan en hızlı serbest ticaret anlaşması olduğunu vurguladı.

İsrail'in Abu Dabi Büyükelçisi Amir Hayek ise sosyal medya hesabından yüzlerce sayfadan oluşan anlaşmanın fotoğrafını paylaştığı mesajına "tebrikler" notunu ekledi.

BAE ile İsrail arasındaki anlaşmanın, ihracat ürünlerinin büyük kısmında gümrük vergilerini ortadan kaldırarak iki ülkenin ekonomisine birçok avantaj sağlaması öngörülüyor.

İsrail ve BAE'den serbest ticaret anlaşması
İsrail ve BAE'den serbest ticaret anlaşması
İsrail ve BAE'den serbest ticaret anlaşması
İsrail ve BAE'den serbest ticaret anlaşması

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İsrail ve BAE serbest ticaret anlaşması imzaladı, yıllık ticaret hacmi hedefi 10 milyar dolar İsrail ve BAE serbest ticaret anlaşması imzaladı, yıllık ticaret hacmi hedefi 10 milyar dolar İsrail ve BAE serbest ticaret anlaşması imzaladı İsrail ve BAE serbest ticaret anlaşması imzaladı
Kaynak: AA

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