İsrail ve Fas'tan Askeri İşbirliği Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail ve Fas'tan Askeri İşbirliği Toplantısı

05.01.2026 23:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ve Fas, güvenlik işbirliğini güçlendirmek için Ortak Askeri Komite toplantısını tamamladı.

İsrail, iki ülke arasındaki "güvenlik işbirliğini güçlendirmek" amacıyla düzenlenen Fas ile Ortak Askeri Komite'nin (JMC) üçüncü toplantısının tamamlandığını duyurdu.

İsrail ordusunun, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ve Fas Ortak Askeri Komite'nin üçüncü toplantısının, İsrail ordusunun Planlama ve Dış İlişkiler Müdürlüklerinin gözetiminde başkent Tel Aviv'de gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, toplantının cuma günü 2026 yılına yönelik ortak eylem planının imzalanmasıyla sona erdiği kaydedilirken, Fas askeri heyetine ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

Toplantı kapsamında hafta boyunca İsrail ordusu birlikleri, savunma sanayi kuruluşları, askeri birimler ve ilgili departmanlara ziyaretler gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, ayrıca çeşitli profesyonel çalışma toplantıları düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, ziyaretin "stratejik bir perspektifle kapasite geliştirme ve iki ordunun ortak işbirliği hedeflerini ele alan özel bir stratejik panel tartışmasıyla" tamamlandığı aktarıldı.

Bu ziyaretin, "İsrail ile Fas arasındaki güvenlik işbirliğinin derinleştirilmesi açısından önemli bir kilometre taşı" olduğu vurgulandı.

Fas'ın, "bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanmasında önde gelen ve önemli ortaklardan biri" olarak görüldüğü belirtildi.

Gelişmenin, İsrail ile Fas arasında "Abraham Anlaşmaları" çerçevesinde ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin beşinci yıl dönümüne denk geldiği kaydedildi.

Fas makamlarından İsrail ordusunun açıklamasına ilişkin henüz bir değerlendirme yapılmadı.

Kasım 2021'in sonlarında, dönemin İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın Rabat'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Tel Aviv ile Rabat arasında bir güvenlik işbirliği anlaşması imzalanmış, bunu karşılıklı askeri ziyaretler izlemişti.

O dönem İsrail devlet televizyonu, söz konusu anlaşmanın "iki ülke arasındaki istihbarat işbirliğini düzenlediğini, ortak tedarik ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra savunma sanayisinde ortak projelere imkan sağladığını" aktarmıştı.

2020 yılında Fas, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan, İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi kabul etmiş, bu ülkeler söz konusu süreci "Abraham Anlaşmaları" adı altında imzalanan anlaşmalarla resmileştirmişti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, İsrail, Fas, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ve Fas'tan Askeri İşbirliği Toplantısı - Son Dakika

Ankara’da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor Ankara'da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor
10 bin konut, lüks oteller, stadyum var Ailesinde o isim olanlar “mirasçıyım“ diye geliyor 10 bin konut, lüks oteller, stadyum var! Ailesinde o isim olanlar "mirasçıyım" diye geliyor
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Fenerbahçe’ye Amrabat piyangosu Fenerbahçe'ye Amrabat piyangosu
Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal’ın ölüm nedeni Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal'ın ölüm nedeni
İrfan Karatutlu DEVA Partisi’nden istifa etti, AK Parti’ye katılıyor İrfan Karatutlu DEVA Partisi'nden istifa etti, AK Parti'ye katılıyor

09:17
Transferin açıklanması an meselesi Fenerbahçe, yeni yıldızına kavuşuyor
Transferin açıklanması an meselesi! Fenerbahçe, yeni yıldızına kavuşuyor
09:04
Zor ayırdılar Osimhen ile Lookman kafa kafaya geldi
Zor ayırdılar! Osimhen ile Lookman kafa kafaya geldi
08:41
Dün geceye damga vuran kare
Dün geceye damga vuran kare
08:00
İsim bile verdi: Onun Maduro’yu ABD’ye teslim ettiğine adım kadar eminim
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim
06:28
Maduro’nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
04:22
Türkiye’nin yanı başında gerilim tırmanıyor Suriye ordusundan SDG’ye misilleme
Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 09:55:11. #.0.5#
SON DAKİKA: İsrail ve Fas'tan Askeri İşbirliği Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.