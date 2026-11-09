İsrail'den gökyüzünde yeni ölüm tehdidi! Makineli tüfekli drone tanıttılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail'den gökyüzünde yeni ölüm tehdidi! Makineli tüfekli drone tanıttılar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrail\'den gökyüzünde yeni ölüm tehdidi! Makineli tüfekli drone tanıttılar
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
1 yorum

İsrail, gökyüzünden makineli tüfekle ateş açabilen Fire Storm 250 adlı yeni silahlı drone'u test etti. 200 mermi taşıyabilen ve 3 saate kadar havada kalacak şekilde tasarlanan araç, pist gerektirmeden dikey kalkış yapabiliyor. Ateş etme kararı insan operatörde olsa da yeni teknoloji, savaş alanlarında ölümcül gücün artması ve sivillerin güvenliğinin tehlikeye girmesi konusunda endişeleri beraberinde getiriyor.

İsrail'in geliştirdiği yeni silahlı insansız hava aracı Fire Storm 250, savaş teknolojilerinin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. Israel Aerospace Industries (IAI) ve SIG Sauer iş birliğiyle geliştirildiği belirtilen drone, hedefleri havadan tespit ederek makineli tüfekle ateş açabilecek şekilde tasarlandı. Sistemin özellikle kara birliklerine havadan ateş desteği sağlamak amacıyla kullanılabileceği ifade ediliyor.

GÖKYÜZÜNDEN MAKİNELİ TÜFEKLE ATEŞ AÇABİLİYOR

Fire Storm 250, üzerindeki kamera sistemi sayesinde bulunduğu bölgeyi gözlemleyebiliyor ve hedeflerin belirlenmesine yardımcı olabiliyor. Havada sabit konumda kalabilen araç, makineli tüfeğiyle yukarıdan ateş açabiliyor.

Yaklaşık 200 mermi taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtilen sistemin, 3 saate kadar havada görev yapabilecek şekilde tasarlandığı aktarılıyor. Böylece yerdeki askerlerin doğrudan ilerlemesine gerek kalmadan belirli noktalara havadan ateş desteği sağlanması hedefleniyor.

PİSTE İHTİYAÇ DUYMUYOR

Yeni drone'un dikkat çeken özelliklerinden biri de dikey kalkış ve iniş yapabilmesi. Pist gerektirmeyen sistem, farklı arazi koşullarında kullanılabilecek şekilde geliştirildi. Sahada doğrudan yakıt ikmali yapılabilmesi de aracın operasyonel kullanımını kolaylaştıran özellikler arasında gösteriliyor.

ATEŞ ETME KARARINI İNSAN VERİYOR

Fire Storm 250'nin hedef tespitinde kamera sisteminden yararlanmasına rağmen kendi başına ateş açma kararı veremediği belirtiliyor. Silahın kullanılabilmesi için bir insan operatörün onayı gerekiyor.

Ancak ateşleme kararında insan kontrolünün bulunması, bu tür sistemlerin kullanımına ilişkin bütün endişeleri ortadan kaldırmıyor. Özellikle yerleşim bölgelerinde hedeflerin doğru tespit edilmesi, sivillerin korunması ve olası hatalarda sorumluluğun belirlenmesi kritik önem taşıyor.

SAVAŞ ALANINDA ÖLÜMCÜL GÜCÜ ARTIRABİLİR

Silahlı drone teknolojisinin yaygınlaşması, askerlerin doğrudan çatışma bölgesine girmeden hedeflere saldırabilmesine imkan tanıyor. Fire Storm 250 gibi sistemler de makineli tüfek ateşini havadan yönlendirerek savaş alanındaki ateş gücünü artırmayı amaçlıyor.

Bu durum, özellikle sivillerin bulunduğu bölgelerde yeni riskleri beraberinde getirebilir. Havadan sürekli gözetleme ve ateş açma kapasitesinin artması, çatışmaların daha geniş alanlara yayılması ve ölümcül güç kullanımının kolaylaşması ihtimalini gündeme getiriyor.

İsrailDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (1)

  • Düşünen adam Düşünen adam:
    Bir Türk dünyaya bedeldir. 1 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaşlılar kızacak Vincenzo Italiano, Süper Lig’in en iyi takımını açıkladı Beşiktaşlılar kızacak! Vincenzo Italiano, Süper Lig'in en iyi takımını açıkladı
Afyonkarahisar’da cinayet: İki kardeş eniştelerini öldürdü Afyonkarahisar'da cinayet: İki kardeş eniştelerini öldürdü
Kar yağışı bastırdı 2 ilde tatil kararları peş peşe geldi Kar yağışı bastırdı! 2 ilde tatil kararları peş peşe geldi
Eski cumhurbaşkanının malikanesine baskın Duvarın arkasında gizli kasa bulundu Eski cumhurbaşkanının malikanesine baskın! Duvarın arkasında gizli kasa bulundu
İsrail’de esrarengiz hareketlilik Rus askeri uçağı iniş yaptı İsrail'de esrarengiz hareketlilik! Rus askeri uçağı iniş yaptı
Gamze Özçelik’ten evlilik itirafı: Dil konusu beni çok zorluyor Gamze Özçelik'ten evlilik itirafı: Dil konusu beni çok zorluyor
İnanılmaz olay Ses 103 koyunu telef etti İnanılmaz olay! Ses 103 koyunu telef etti
Ne şakaları var ne de acımaları Bu takımla oynayana Allah yardım etsin Ne şakaları var ne de acımaları! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Fatma Betül Sayan Kaya “Ev hanımıyım“ deyip aylık gelirini açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya "Ev hanımıyım" deyip aylık gelirini açıkladı
10:08
Brondby taraftarlarından Kopenhag deplasmanında nefes kesen şov
Brondby taraftarlarından Kopenhag deplasmanında nefes kesen şov
09:55
Fon soruşturmasında BDDK Başkan Yardımcısı ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü tutuklandı
Fon soruşturmasında BDDK Başkan Yardımcısı ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü tutuklandı
09:51
Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu farkı Herkes bu hareketini konuşuyor
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu farkı! Herkes bu hareketini konuşuyor
09:41
Şirket aracı kullananlar dikkat Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
09:38
Galatasaray’da eş krizi: Bütün kulübü ayağa kaldırırdım
Galatasaray'da eş krizi: Bütün kulübü ayağa kaldırırdım
09:37
13 yaşındaki Melek’in acı sonu Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
09:27
8 gollü çılgın maçın önüne geçen kare
8 gollü çılgın maçın önüne geçen kare
09:13
Emekliye ek zamda yeni formül En düşük maaş hesaplandı
Emekliye ek zamda yeni formül! En düşük maaş hesaplandı
09:06
Emre Belözoğlu’nun teknik ekibini görenler aynı yorumu yaptı
Emre Belözoğlu'nun teknik ekibini görenler aynı yorumu yaptı
08:49
Fatma Betül Sayan Kaya “Ev hanımıyım“ deyip aylık gelirini açıkladı
Fatma Betül Sayan Kaya "Ev hanımıyım" deyip aylık gelirini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 10:17:54. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'den gökyüzünde yeni ölüm tehdidi! Makineli tüfekli drone tanıttılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android