İsrailli uzmana göre Bennett'in koalisyonu kurtarmak için "sessiz çoğunluğa" seslenmesi çaresiz bir çağrı

İsrailli akademisyen Eyal Zisser, Başbakan Naftali Bennett'in ülkedeki "sessiz çoğunluğa" seslenerek koalisyon hükümetinin hayatta kalması için destek istemesini "çaresiz bir çağrı" olarak yorumladı.

Yeniden erken seçim senaryoların konuşulduğu İsrail'de Başbakan Bennett'in 3 Haziran'da hükümetin birinci yıl dönümü dolayısıyla yayımlandığı 27 sayfalık kitapçık gündem konusu oldu.

Burada İsrail toplumu içinde "sessiz çoğunluk" olarak nitelendirdiği kesime seslenen Bennett, koalisyonu çöküşten kurtarma çağrısı yaptı.

"Zaman kazanma çabası"

Tel Aviv Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Çağdaş Orta Doğu Tarihi uzmanı Prof. Zisser, İsrail Başbakanı'nın yaptığı çağrının işe yaramasından şüpheli.

Bennett'in açıklamalarını AA muhabirine değerlendiren Zisser, koalisyonun kırılgan yapısına dikkati çekti.

Çok parçalı koalisyon hükümetinin düşmesinin "kime bağlı olacağının bilinemeyeceğini" söyleyen Zisser, "Her an her şey gelişebilir. Bennett'in bile bunu bilemeyeceğini düşünüyorum. Bu (Bennett'in açıklamaları) bence kurtarılabilecek olanı kurtarmak için bir tür zaman kazanma çabası." dedi.

İsrailli akademisyen, "Tabii bunun (hükümetin düşmesinin) o kişiye mi veya bu kişiye mi bağlı olacağını bilemiyoruz. Bu Bennett'in elinde olan bir şey değil çünkü o küçük bir partinin lideri. Dolayısıyla diğer partileri ikna edemeyebilir ve onlara etki edemeyebilir. Bu yüzden bunun çaresizce bir çağrı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bir faydası olacak mı Tanrı bilir." diye konuştu.

İsrail'de koalisyon hükümetinin sancılı süreci

İsrail'de mevcut hükümet, 13 Haziran 2021'de parlamentoda zayıf bir çoğunlukla kurulmuştu. Çok parçalı koalisyona parlamentodaki toplam 120 milletvekilinden 61'i destek vermişti.

Başbakan Benett liderliğindeki Yamina Partisi Milletvekili Idit Silman, nisan ayında "yeterince sağ siyaset izlemediği" gerekçesiyle koalisyondan istifa etmişti.

Böylece koalisyon hükümeti, muhalefet karşısında bir oy farklı çoğunluğunu yitirmiş, iktidar ve muhalefet parlamentoda 60-60 sandalye sayısında eşitlendi.

Ardından koalisyon ortağı Meretz Partisinin Filistinli kadın Milletvekili Gayda Rinavi Zuabi'nin 19 Mayıs'ta, "Mescid-i Aksa'daki şiddet, Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin cenazesindeki manzaralar ve hükümetin sağ politikalarını" gerekçe göstererek koalisyondan ayrıldığını açıklaması, hükümeti daha zor duruma düşürdü ve ülkede yeniden seçim ihtimalleri konuşulmaya başlandı.

Bennett'in çağrısı

Artan siyasi belirsizlik ortamında Bennett da 3 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail toplumu içinde "sessiz çoğunluk" olarak nitelendirdiği kesimi koalisyon hükümetini çöküşten kurtarmaya çağırdı.

Yaklaşık 3 yıl içinde beşinci kez seçime gidilmesinin "ülkeyi parçalayacağı" değerlendirmesinde bulunan Bennett, "Hükümet bir yıl önce kuruldu; bir kez daha hepimiz çok önemli bir dönemeç ile karşı karşıyayız: Devletin yürürlüğünün devam etmesi veya kaosa dönüş. Geriye gitmek istemiyorsak, hepimiz harekete geçmeliyiz. Bu mektup harekete geçme çağrısıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail'de siyasi partilerin hükümeti kurmak için yeterli çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle Nisan 2019'dan itibaren dört kez erken genel seçim yapılmıştı.