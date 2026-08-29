Bu kez içeriden uyarıldı: Türk ordusunu hafife alma - Son Dakika
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Bu kez içeriden uyarıldı: Türk ordusunu hafife alma

Bu kez içeriden uyarıldı: Türk ordusunu hafife alma
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İsrailli uzman Dr. Eitan Hai Cohen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cohen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Türk ordusunu hafife almaması yönünde uyarıda bulundu. Türkiye'nin harp doktrinine göre hareket ettiğine işaret eden Cohen, "Türk ordusunun standartları oldukça yüksek" ifadelerini kullandı.

İsrailli uzmandan, Türk ordusunun kapasitesine ilişkin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya uyarılar geldi. Jerusalem Post'a konuşan Dr. Eitan Hai Cohen, İsrail'in Türkiye'nin askeri yeteneklerini ciddi biçimde hesaba katması gerektiğini belirterek Türk ordusunun yüksek standartlarına dikkat çekti.

"TÜRKLER SURİYE'YE GERİ DÖNDÜ"

Dr. Eitan Hai Cohen, Türkiye'nin Suriye'deki konumuna ilişkin konuştu. Cohen, "Türkler Suriye'ye geri döndü. ABD müdahale etmezse bölgede ilerlemeye devam edecekler" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bölgedeki askeri kapasitesinin İsrail tarafından dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini savunan Cohen, Türk ordusunun sahip olduğu standartların göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Bu kez içeriden uyarıldı: Türk ordusunu hafife alma

İSRAİL ORDUSUNA "HAFİFE ALMAYIN" UYARISI

Cohen'in açıklamalarında öne çıkan başlıklardan biri doğrudan İsrail ordusuna yönelik değerlendirmesi oldu. İsrailli uzman, "İsrail ordusu, Türk ordusunu hafife almamalı. Türk ordusunun standartları oldukça yüksek" dedi.

"ÇOK YÜKSEK STANDARTTAN BAHSEDİYORUZ"

Türk ordusunun savaş yönteminin bölgedeki diğer ülkelerden farklı olduğunu savunan Cohen, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin savaş tarzı öyle döküntü bir Arap ülkesinin tarzı değildir; bizzat NATO'nun harp doktrinidir. Çok yüksek bir standarttan bahsediyoruz ve bunu derinlemesine düşünmek zorundayız."

Binyamin Netanyahu, Türkiye, İsrail, Suriye, Dünya, TSK, Son Dakika

Son Dakika İsrail Bu kez içeriden uyarıldı: Türk ordusunu hafife alma - Son Dakika

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