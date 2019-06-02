İsrailliler gerginliğin hakim olduğu Doğu Kudüs'te işgali kutladı

İsrail'in Doğu Kudüs'ü 1967'de işgal edişinin 52'nci yılı Yahudiler tarafından işgal altındaki kentin çeşitli yerlerinde yapılan gösteri ve yürüyüşlerle kutlanıyor.

İsrail'in Doğu Kudüs'ü 1967'de işgal edişinin 52'nci yılı Yahudiler tarafından işgal altındaki kentin çeşitli yerlerinde yapılan gösteri ve yürüyüşlerle kutlanıyor.

İsrail polisinin sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırı düzenlemesinin ardından kentte yaşanan gerilimle eş zamanlı olarak Kudüs'ün işgalinin 52'nci yılı dolayısıyla Yahudiler tarafından gün boyunca kutlamalar gerçekleştirildi.

Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerinde gösteriler organize eden Yahudiler, içinde Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Eski Şehir'e doğru yürüyüşler yaptı.

Kutlama törenlerinin sembol adresi ise surlarla çevrili Eski Şehir'in en görkemli yeri Şam Kapısı oldu. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Şam Kapısı da dahil Eski Şehir'in bazı kapıları İsrail polisi tarafından kapatıldı ve sadece gösteri için Yahudilerin girişine izin verildi.

Şam Kapısı'nda toplanan binlerce Yahudi kutlama sırasında ABD ve İsrail bayrakları kaldırarak siyonist içerikli ve Filistin karşıtı ırkçı sloganlar attı.

Öte yandan İsrail basınında yer alan bazı haberlere göre, Eski Şehir'in sokaklarında yürüyen Yahudiler, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli sloganlar da attı.

Kudüs'ün 1967'de işgal edilişinin 52'nci yılı dolayısıyla Şam Kapısı'nda kutlama yapan yüzlerce Yahudi, Eski Şehir'in sokaklarından geçerek Mescid-i Aksa'nın batı duvarı Burak Duvarı'nda (Ağlama Duvarı) toplandı.

Yahudilerin ayrıca Eski Şehir etrafında da bayraklarla tur atması bekleniyor.

Yahudilerin her yıl Kudüs'ün işgali dolayısıyla şehirde yaptığı yürüyüş gerginliğe neden oluyor.

- Kentte gerginlik hakim

Aralarında aşırı sağcı eski Milletvekili Haham Yehuda Glick'in de olduğu yüzlerce fanatik Yahudi, Kudüs'ün işgalinin 52'nci yılı münasebetiyle İsrail polisi eşliğinde sabah saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Yahudilere tekbir getirerek tepki gösteren cemaate İsrail polisi tarafından ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunulmuş, çok sayıda Filistinli darbedilmişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, Harem-i Şerif'e baskın gerçekleştiren fanatik Yahudilerin sayısının bin 179 olduğunu, İsrail'in ramazan ayında Mescid-i Aksa'nın hürmetini kasten ve alenen ihlal ettiğini belirtmişti.

Doğu Kudüs'ü 1967'de işgal eden İsrail, 2 Haziran 1981'de uluslararası hukuku hiçe sayarak burayı ilhak etti. İsrailli Yahudiler bundan tam 52 yıl önce bugün gerçekleşen işgale "Kudüs'ün birleştirilmesi ismini" vererek bunu çeşitli taşkınlıklarla kutluyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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