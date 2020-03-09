İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA 8 MART KUTLAMASI - Son Dakika

Haber-Kamera Ruken KADIOĞLU-Kubilay ÖZEV İstanbul, DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın konferans salonunda kutlama etkinliği düzenledi.

İstanbul Adalet Sarayı Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe Başsavcı Vekili Zafer Koç, Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, Adalet Komisyonu üyesi Serap Durmaz, hakimler, savcılar ve çok sayıda adliye personeli katıldı.

KADINLAR HAYATIN EN ÖNEMLİ PARÇASIDIR

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Adalet Komisyonu üyesi Serap Durmaz, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak şunları söyledi

Kadınlar hayatın en önemli parçasıdır. İnsan hayatı kadın ve erkeğin birlikte yaşadığı bir sosyal düzendir. Bu düzen içerisinde kadına daima önemli görevler düşmüştür. Aslında en çok vurgulanması gereken şudur Kadın olsun erkek olsun herkesin bir annesi vardır. Annelik görevi kadının en önemli görevidir. Hayatın değişimi içerisinde kadınlar üzerlerine düşen bütün görevleri yerine getirmişlerdir. Kimi zaman Erzurum'da Nene Hatun olarak, kimi zaman Kara Fatma olarak, kimi zaman Halide Onbaşı olarak, kimi zaman Gördesli Makbule olarak, Türkiye'nin ilk kadın doktoru Safiye Ali olarak, Türkiye'nin ilk kadın beyin cerrahı Aysima Altunok olarak veya ilk kadın hakimi Adalet Yılmaz olarak karşımıza çıkmışlardır. Hayatın en önemli parçası kadının bizim ülkemizde kolaylıkla elde ettiği hakları dünya kadınları büyük zorluklarla elde etmişlerdir. Bu mücadele içerisinde elim bir hadise sonucu yakılan kadınların hatırasına kutlanmaya başlanan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü bugün bir sosyal olay olarak bütün dünyada kutlanır hale gelmiştir.

ESERLER BEĞENİ TOPLADI

Adalet Komisyonu üyesi Serap Durmaz'ın açılış konuşmasından sonra sahneye İstanbul Adalet Sarayı Sosyal İşler Müdürlüğü ile Kağıthane Halk Eğitim Merkezi ortaklığında hazırlanan, hakimler, savcılar ve adliye personellerinden oluşan Türk Halk Müziği Korosu çıktı. Adliyede görevli kadınlarca dinlenen eserler, büyük beğeni topladı.