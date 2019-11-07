Son Dakika Haberleri: İstanbul Adliyesi'nde 7. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel İstanbul Adliyesi'nde 7. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti

İstanbul Adliyesi'nde 7. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti

7 saat önce

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yüksekten atlayarak ağır yaralanan İbrahim Özkan (35) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Adliyesi'nde 7. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yüksekten atlayarak ağır yaralanan İbrahim Özkan (35) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Özkan'ın, adliyenin 7. katından eksi 3. kata düşmesinin ardından güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Kayıtlarda, Özkan'ın 7. kattan aşağıya atladığı görüldü.

Ağır yaralanan Özkan, buradaki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edirne'de şoförlük yapan ve bir süre önce boşandığı belirtilen İbrahim Özkan'ın, İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesinde bugün yapılan duruşmada, "alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atmak" suçundan 4 ay 5 gün hapis cezası aldığı, bu cezanın hükmünün açıklanmasının da 5 yıllık denetimli serbestlikle geri bırakıldığı öğrenildi.

Çağlayan Adalet Sarayı, İbrahim Özkan, Çağlayan, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:58 Kaynak: AA
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