İstanbul Adliyesi'nde ateş ölçerli korona virüs önlemi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Adliyesi'nde ateş ölçerli korona virüs önlemi - Son Dakika

İstanbul Adliyesi'nde ateş ölçerli korona virüs önlemi

6 saat önce

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki korona virüs tedbirleri kapsamında adliyeye gelen vatandaşların ateşleri ölçülüyor.

İstanbul Adliyesi'nde ateş ölçerli korona virüs önlemi, System.String[]

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki korona virüs tedbirleri kapsamında adliyeye gelen vatandaşların ateşleri ölçülüyor.


Dünyayı kısa sürede etkisi altına alan korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelenmişti. Tutuklu dosyaların SEGBİS yolu ile bağlanacağı, izleyicilerin ise duruşma salonuna alınmayacağı adliyede korona virüse karşı alınan tedbirler arttırıldı. Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında, her gün binlerce kişinin giriş yaptığı ancak duruşmaların iptal edilmesinin ardından yoğunluğun azaldığı adliyede girişler sadece C kapısından sağlanmaya başlandı.


Adliyenin tek giriş kapısı olan C kapısında, gelen ziyaretçilerin kontrolleri ateş ölçer ile yapılmaya başlandı. Görevliler tarafından ateşleri ölçülen vatandaşlar, ateşleri yüksek olmadığı takdirde adliyeye alınırken, ateşi yüksek olan vatandaşlar ise sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.


Öte yandan, ateşleri ölçüldükten sonra X-ray cihazından geçen vatandaşların ellerine yine görevlilerce dezenfektan sıkılıyor. - İSTANBUL

Çağlayan Adalet Sarayı, Çağlayan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:10 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

ESKİ SEVGİLİSİNİN KURŞUN YAĞMURUNA TUTTUĞU GENÇ KIZ AĞIR YARALANDI
Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü 12 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olan maganda, çevredekiler tarafından kameraya alındı
Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü         
10:13
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı         
09:30
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı         
08:43
Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı         
07:43
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Merih Demiral videolu mesaj yayınladı: Sağlığım gayet iyi Merih Demiral videolu mesaj yayınladı: Sağlığım gayet iyi         
21:48
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek         
21:35
ABD'li Senatör Rand Paul'un koronavirüs testi pozitif çıktı ABD'li Senatör Rand Paul'un koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:16
Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı         
19:52
Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu         
18:58
Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir         
18:54
Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı         
18:34
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi         
18:16
3 otomobil devi, koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek 3 otomobil devi, koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek         
17:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 16:53:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Adliyesi'nde ateş ölçerli korona virüs önlemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]