İSTANBUL - ARNAVUTKÖY'DE DALGALARA KAPILAN GENCİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
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Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de dalgalara kapılarak kaybolan 16 yaşındaki gencin cansız bedeni kıyıya vurdu.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:19 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de dalgalara kapılarak kaybolan 16 yaşındaki gencin cansız bedeni kıyıya vurdu.
Arnavutköy'e bağlı Bolluca mahallesindeki bir Kur'an kursunda eğitimini tamamlayan 16 yaşındaki Ümran Gün aynı kursta eğitim gören 15 arkadaşıyla Karaburun Sahili'ne piknik yapmaya gitti. Ümran Gün, kayalıklara vuran dev dalgalara kapılarak bir anda kayboldu.
Olay yerine çağrılan AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve Sahil Güvenlik ekipleri gece boyu genci aradı. Aramalar sabaha kadar sürdü.
Yapılan tüm aramalar sonuçsuz kalırken, Ümran Gün'ün cansız bedeni sabaha karşı kıyıya vurdu. Gün'ün cansız bedeni olay yerinde bulunan ambulansla Adli Tıp morguna kaldırılırken yakınları sinir krizi geçirdi.
Görüntü Dökümü:
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-Aramalardan görüntü
-Yakınlarının görüntüsü
-Gün'ün fotoğrafı
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