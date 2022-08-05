Arnavutköy'de İETT otobüsü ile iki araç çarpıştı, hamile kadın yaralandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de İETT otobüsü ile iki araç çarpıştı, hamile kadın yaralandı

05.08.2022 01:15

İstanbul Arnavutköy'de İETT otobüsü ile iki aracın karıştığı trafik kazasında hamile kadın yaralandı.

İstanbul Arnavutköy'de İETT otobüsü ile iki aracın karıştığı trafik kazasında hamile kadın yaralandı.

Boğazköy Mahallesi Eski Edirne Caddesi'nde 34 TP 7994 plakalı İETT otobüsü, 34 EOJ 081 plakalı panelvan ve 34 EYL 090 plakalı otomobil, trafik ışıklarında çarpıştı.

Kazada otomobildeki yabancı uyruklu hamile kadın yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Boğazköy, İstanbul, Edirne, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de İETT otobüsü ile iki araç çarpıştı, hamile kadın yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de İETT otobüsü ile iki araç çarpıştı, hamile kadın yaralandı - Son Dakika
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