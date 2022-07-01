İstanbul Ataşehir'de skandal görüntü! Kamuya açık yerde çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler - Son Dakika
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İstanbul Ataşehir'de skandal görüntü! Kamuya açık yerde çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler

01.07.2022 10:35

İstanbul Ataşehir'de kimliği belirsiz bir çift, gündüz vakti çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdi. Ortaya çıkan skandal görüntüler kameralara yansıdı.

Geçtiğimiz ay İstanbul Bebek'te sahil kenarında bir kadın ve erkek gündüz vakti cinsel ilişkiye girmişti. Ülkede büyük yankı uyandıran olay sonrasında Ümraniye metro durağında ve Beşiktaş'ta aracın üzerinde cinsel ilişkiye giren insanlara ait videolar çıkmıştı.

KİMSEYE ALDIRMADILAR

Bu videoların ardından benzer bir görüntü de Ataşehir'de kayıtlara geçti. Ataşehir'de kimliği belirsiz bir çift, güpegündüz bir parkta cinsel ilişkiye girdi. Şahısların dışarıda olmalarından dolayı hiçbir tedirginlik yaşamadıkları görülürken; o anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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İstanbul, Ataşehir, Ümraniye, Bebek, Cinsellik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Ataşehir'de skandal görüntü! Kamuya açık yerde çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Ataşehir'de skandal görüntü! Kamuya açık yerde çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler - Son Dakika
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