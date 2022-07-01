İstanbul Ataşehir'de skandal görüntü! Kamuya açık yerde çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler

Geçtiğimiz ay İstanbul Bebek'te sahil kenarında bir kadın ve erkek gündüz vakti cinsel ilişkiye girmişti. Ülkede büyük yankı uyandıran olay sonrasında Ümraniye metro durağında ve Beşiktaş'ta aracın üzerinde cinsel ilişkiye giren insanlara ait videolar çıkmıştı.

KİMSEYE ALDIRMADILAR

Bu videoların ardından benzer bir görüntü de Ataşehir'de kayıtlara geçti. Ataşehir'de kimliği belirsiz bir çift, güpegündüz bir parkta cinsel ilişkiye girdi. Şahısların dışarıda olmalarından dolayı hiçbir tedirginlik yaşamadıkları görülürken; o anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.