Şüphelinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan arandığı ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

İstanbul, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da yüzerek kaçmaya çalışan şüpheliyi deniz polisi yakaladı - Son Dakika

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