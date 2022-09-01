Bağcılar'da araçların akülerini sökerek hırsızlık yapan 3 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Bağcılar'da araçların akülerini sökerek hırsızlık yapan 3 şahıs yakalandı

01.09.2022 10:02

İstanbul Bağcılar'da park halindeki araçların akülerini çalan 3 şüpheli, devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul Bağcılar'da park halindeki araçların akülerini çalan 3 şüpheli, devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalandı. Akülerin sökülme anı da saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, 30 Ağustos tarihinde Bağcılar ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana geldi. 3 şahsın belli zaman aralıklarıyla ağaçlık alana gidip geldiği görülmesi üzerine devriye atan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dikkatini çekti. Ekipler, şahısların yanına giderek kimlik kontrolünde bulundu. Yapılan araştırmalarda Ş.B., İ.P. ve S.Ö. isimli şüphelilerin park halinde olan araçların akülerini sökerek ağaçlık alanda gizledikleri, sonrasında araç ile olay yerine tekrar gelerek söktükleri aküleri alıp hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Şahısların üstlerinde ve araç içerisinde yapılan aramalarda 4 adet akü,3 adet tornavida, 1 adet kargaburnu, 1 adet pense, 1 adet İngiliz anahtarı, çekiç, bant ve yay ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan ve haklarında "Açıktan Hırsızlık" suçundan işlem yapılan şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Bağcılar, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar'da araçların akülerini sökerek hırsızlık yapan 3 şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da araçların akülerini sökerek hırsızlık yapan 3 şahıs yakalandı - Son Dakika
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