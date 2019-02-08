İstanbul- Bakan Soylu Kartal'da Çökmede Ölen Kadının Cenazesine Katıldı
1 saat önce
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHAKartal'da 8 katlı binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden 63 yaşındaki Fatma Karaman için cenaze töreni düzenlendi.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHA Kartal
'da 8 katlı binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden 63 yaşındaki Fatma Karaman
için cenaze töreni düzenlendi.
Kartal Zeytinlik
Ulu Camii'deki cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
ile İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya da katıldı. Fatma Karaman için cuma namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Karaman'ın cenazesine Bakan Soylu ve Vali Yerlikaya da omuz verdi. Cenaze toprağa verilmek üzere Rize
'ye gönderildi.
Görüntü Dökümü;
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-Cenaze töreninden görüntüler
-Bakan ve Valinin görüntüleri
-Cenazeye omuz vermeleri
-Cenazenin götürülmesi
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:35 Kaynak: DHA
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