Son Dakika Haberleri: İstanbul- Bakan Soylu Kartal'da Çökmede Ölen Kadının Cenazesine Katıldı

İstanbul- Bakan Soylu Kartal'da Çökmede Ölen Kadının Cenazesine Katıldı

1 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHAKartal'da 8 katlı binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden 63 yaşındaki Fatma Karaman için cenaze töreni düzenlendi.

İstanbul- Bakan Soylu Kartal'da Çökmede Ölen Kadının Cenazesine Katıldı, System.String[]
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHA

Kartal'da 8 katlı binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden 63 yaşındaki Fatma Karaman için cenaze töreni düzenlendi.

Kartal Zeytinlik Ulu Camii'deki cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı. Fatma Karaman için cuma namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Karaman'ın cenazesine Bakan Soylu ve Vali Yerlikaya da omuz verdi. Cenaze toprağa verilmek üzere Rize'ye gönderildi.

Görüntü Dökümü;

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-Cenaze töreninden görüntüler

-Bakan ve Valinin görüntüleri

-Cenazeye omuz vermeleri

-Cenazenin götürülmesi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:35 Kaynak: DHA

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