İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA ÇOCUKLAR, 23 NİSAN TASARIM ŞENLİĞİ'NDE BULUŞTU - Son Dakika
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İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA ÇOCUKLAR, 23 NİSAN TASARIM ŞENLİĞİ'NDE BULUŞTU

23.04.2022 16:51
İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA ÇOCUKLAR, 23 NİSAN TASARIM ŞENLİĞİ'NDE BULUŞTU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Beyoğlu'nda çocuklara özel düzenlenen Tasarım Şenliği ile kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Beyoğlu'nda çocuklara özel düzenlenen Tasarım Şenliği ile kutlandı. Şişhane Meydanı'na kurulan tasarım stantlarında elleriyle yaptıkları çeşitli tasarımlarla hünerlerini sergileyen çocuklar, oyunlar oynayarak bayramlarının tadını çıkarttı.

Beyoğlu Belediyesi ile Türkiye Tasarım Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilen tasarım etkinliği ile çocuklara kent kültürü ve kent estetiği kazandırılması amaçlandı. Tasarımlarını gerçekleştiren çocuklar daha sonra kurulan oyun parkurları, konserler ve tiyatro gösterileriyle doyasıya eğlendi. Beyoğlu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Adnan Yener, belediye olarak bu bayramı farklı etkinliklerle dolu dolu kutladıklarını belirtti. Yener, 'Çocuklarımız kurduğumuz 8 farklı atölye ile çeşitli tasarımlarda bulunuyor. Hem de burada arkadaşlarıyla çeşitli oyunlar oynama şansı buluyor. Onlar eğlendikçe bizler de mutlu oluyoruz' açıklamasını yaptı.

'BUGÜN HİÇ BİTMESİN'

Bayramını etkinliklerle kutlamak için gelen Taha Eren Başdemir, 'Atamızın bize armağan ettiği bir gün bugün. Arkadaşlarımla çok eğlendik. Burada çeşit çeşit oyunlar var. Çok mutluyuz. Bugün hiç bitmesin istiyoruz' dedi.

8 yaşındaki Nehir, 'Bugün heyecanlıyım. Bugün burada kedi evi yaptık. Bayramımız kutlu olsun' şeklinde konuştu.

'ATATÜRK YAŞASAYDI ONU KUCAKLAR, ÇOK SEVDİĞİMİ SÖYLERDİM'

8 yaşındaki Azra ise duygularını, 'Bugün burada kuleleri ve onları sabit tutan cisimleri tanıdık. Ben de onlarla garaj yaptım. Böyle bir oyun alanı kurdukları için çok teşekkür ederim. Bize bu bayramı armağan eden Mustafa Kemal Atatürk şu an yanımızda olsaydı ona onu çok sevdiğimi söyleyip kucaklar, yanaklarından öper, her şey için teşekkür ederdim' şeklinde ifade etti.

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, oyunlar, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA ÇOCUKLAR, 23 NİSAN TASARIM ŞENLİĞİ'NDE BULUŞTU - Son Dakika


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