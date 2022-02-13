Üye Girişi
İstanbul Boğazı'nda arıza yapan yük gemisi sürüklenmeye başladı - Son Dakika

İstanbul Boğazı'nda arıza yapan yük gemisi sürüklenmeye başladı

13.02.2022 00:57
İstanbul Boğazı'nda arıza yapan yük gemisi sürüklenmeye başladı

Kolombiya'dan Zonguldak Limanı'na seyir halinde olan ve İstanbul Boğazı girişinde makine arızası yapan Liberya bayraklı 295 metre boyunda CHENG MAY isimli yük gemisi sürüklemeye başladı.

Kolombiya'dan Zonguldak Limanı'na seyir halinde olan ve İstanbul Boğazı girişinde makine arızası yapan Liberya bayraklı 295 metre boyunda CHENG MAY isimli yük gemisi sürüklemeye başladı. Geminin sürüklenmesi nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı.

Kolombiya'dan Zonguldak Limanı'na KURTARMA-6 Römorkörü refakatinde seyir halinde olan Liberya bayraklı 295 metre boyunda olan CHENG MAY isimli yük gemisi İstanbul Boğazı girişinde makine arızası yaptı. Makine arızası yapan ve 170 bin ton kömür yüklü olan gemi Boğaz'da sürüklenmeye başladı. Sürüklenen için KURTARMA-1, KURTARMA 5, KURTARMA-11 Römorkörleri ve KEGM-3 botu hızla bölgeye sevk edildi. Olay nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

İstanbul Boğazı, Zonguldak, Kolombiya, Liberya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Boğazı'nda arıza yapan yük gemisi sürüklenmeye başladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:22 Cinnet getiren polis memuru, eşini ve dostu olduğu öne sürülen kişiyi öldürdü
20:21 Sorular yanıt buldu! 6 muhalefet partisi lideri oturma krizini yuvarlak masa ile çözdü
20:21 Emre Belözoğlu, eski dostu Erol Bulut'a puan vermedi! Başakşehir şov yaptı
20:20 İsmail Kartal'dan Giresun galibiyeti sonrası Fenerbahçe taraftarına çağrı: Sabırlı olun
20:19 Rusya ve Ukrayna krizine Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: Hazırlıklı olmak durumundayız
20:18 Giresunspor'un hocasından Fenerbahçe itirafı geldi: Onların istediği gibi oynadık
20:17 Türkiye'de 12 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 272 kişi vefat etti, 86 bin 193 yeni vaka tespit edildi
20:17 Galatasaray stadında Fatih Terim maskeli bir taraftarı güvenlik güçleri zorla dışarı çıkartmaya çalıştı
20:16 6 muhalefet partisi lideri bir arada! Tarihi zirveden ilk görüntüler
20:16 47 yıl sonra ilki yaşayan Bayern Münih tarihi skorla yenildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 01:07:26. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda arıza yapan yük gemisi sürüklenmeye başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement