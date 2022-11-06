Maratonda koşan Ekrem İmamoğlu'nun eşine söyledikleri gülümsetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen 44. N Kolay İstanbul Maratonu bugün gerçekleştirildi.

REKOR KIRILDI

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda Kenyalı atlet Robert Kipkemboi, 2 saat 10 dakika 18 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Bahreynli Marius Kimutai 2 saat 10 dakika 27 saniyelik derecesiyle ikinci olurken, Kenyalı Sila Kiptoo ise 2 saat 11 dakika 42 saniyelik derecesiyle üçüncülük elde etti.

"ŞİMDİ SEN BENİM PEŞİMDEN KOŞACAKSIN"

Maratonun startını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur verdi. İmamoğlu daha sonra eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde koştu. O anlarda İmamoğlu karısına, "Dilekçiğim yıllarca peşinden koştum, artık sen benim peşimde koşacaksın" dedi. Yaşanan ilginç diyalog, İmamoğlu çiftinin yanındakileri ve o anları izleyenleri kahkahaya boğdu.