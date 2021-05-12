İstanbul Büyükşehir Belediyesi tam kapanma sürecinde çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Kadıköy'deki ana arterlerde yetersiz kesit olan ve karışık sitem olarak çalışan atık su ve yağmur suyu hatlarının ayrıştırma imalatları yoğun trafik sebebiyle yapılamıyordu.

İSKİ, tam kapanma dönemini fırsata çevirerek Bostancı Mahallesi, Eminpaşa Caddesi (Minübüs Yolu) ve Bostancı Gösteri Merkezi önü, Suadiye Çetin Emeç Bulvarı ve devamındaki Plaj Yolu Sokak, Fenerbahçe Mahallesi Ahmet Mithat Efendi Caddesi'ndeki atık su ve yağmur suyu altyapı geçiş hatlarındaki çalışmalarını tamamladı.

Fenerbahçe Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki atık su ve yağmur suyu altyapı geçiş hattındaki düzenlemelerin bayram sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Toplamda 300-1400 mm çaplarında 2000 metre atık su ve yağmur suyu hattı, 200 metre dere ıslahı yapılacak.

Bitirilen 6 kritik noktadan sonra Kadıköy'de 35 km'lik altyapı çalışması daha yapılacak.