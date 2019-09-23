Son Dakika Haberleri: İstanbul Çocuk Maratonu "Dünya Rekoru"na sahne oldu
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İstanbul Çocuk Maratonu "Dünya Rekoru"na sahne oldu

31 dakika önce

İstanbul Çocuk Maratonu 22 Eylül Pazar günü Maltepe Sahil Orhangazi Şehir Parkı'nda binlerce küçük koşucuyla yeni bir rekora imza attı.

İstanbul Çocuk Maratonu

"En Çok Çocukla Dünya Koşma Rekoru" kırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bu yıl Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda düzenlenen 5. İstanbul Çocuk Maratonu, 10 bin 862 çocuğa ulaşarak bir kez daha dünya rekoru kırdı.

Prof. Dr. Orhan Kural başkanlığındaki Rekor Tescil ve Hakem Heyeti'nce tescil edilen 'En Çok Çocukla Dünya Koşma Rekoru' kırılan etkinlikte, çocuklar 'Hoşgeldin Şampiyon' ve 'Katılmak Kazanmaktır' sloganlarıyla karşılandı.

İBB iştiraki Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İstanbul tarafından organize edilen yarışlara 0-15 yaş arası çocuklar aileleri ile birlikte katıldı ve tüm çocuklar şampiyon oldu. Maraton bilinci ve spor kültürünü aşılamak amacıyla düzenlenen koşularda, katılan her çocuğa şampiyonluk madalyası ve sertifikası verildi.

Farklı yaş grupları için 300 ile 1500 metre mesafelerde değişen koşular düzenlenirken, Down Sendromlu çocuklara özel düzenlenen koşu da organizasyona renk kattı.

Geçtiğimiz yıl ilk defa 'En Çok Çocukla Dünya Koşma Rekoru' kıran etkinlik, 2017 yılında ise ACE of M.I.C.E. tarafından 'Yılın En İyi Çocuk Etkinliği' seçilmişti.

Festival havasında geçen İstanbul Çocuk Maratonu, koşu parkurlarının yanı sıra eğlenceli aktiviteler, sahne gösterileri, oyun alanları ve konserlerle binlerce küçük koşucu ve ailesine unutulmaz bir gün yaşattı.

Orhangazi, İstanbul, Maltepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:26 Kaynak: Bültenler
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