İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma... - Son Dakika

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma...
7 saat önce
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda, 18 sanık hakkında iddianame düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda, 18 sanık hakkında iddianame düzenlendi
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:44 Kaynak: AA
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