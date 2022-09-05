İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya hesaplarından "Boşuna beklemeyin: O 'süper savcı' gelmeyecek" şeklinde yapmış olduğu paylaşımlar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhuriyet savcılarına hakaret ettiği iddiasıyla Gezi Parkı ve MİT tırları davalarının firari sanığı Can Dündar hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Can Dündar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Cumhurbaşkanına ve Cumhuriyet savcılarına yönelik paylaşım yapan Can Dündar'a soruşturma - Son Dakika

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