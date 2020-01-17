İstanbul'da 2 milyon 819 bin 443 öğrenci karne aldı - Son Dakika

İstanbul'da karne alan 2 milyon 819 bin 443 öğrenci yarıyıl tatiline girdi.

Fatih'teki Topkapılı Mehmet Bey İlkokulunda, 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci döneminin tamamlanması dolayısıyla karne dağıtım etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte öğrencilere karneleri İstanbul Vali Yardımcısı Levent Kılıç, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Mustafa Akhan ve Yılmaz Kaya ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mucip Kına tarafından dağıtıldı.

Öğrencilerle sohbet eden Vali Yardımcısı Kılıç, "Karnelerinizi aldınız. Bu heyecanı biz de yaşamıştık sizin gibi. Biz de sizler gibi çok heyecanlıydık. Baktık yıllar geçmiş ve buralardayız. Sizi de inşallah karne dağıtırken daha yüksek mevkilerde göreceğiz, gönlünüze göre olacak her şey." ifadesini kullandı.

Çocukları çok sevdiğini aktaran Kılıç, "Biz sizi çok sevdik. Burada hem çevreye duyarlı, hem sokak hayanlarına duyarlı hediyeler hazırlamışsınız. Sizi tebrik ediyorum." dedi.

Hayvan beslemek isteyen öğrencilere mama verildi

Öğrencilere eğitici oyuncaklar ve hikaye kitabı hediye edilirken, yarıyıl tatilinde sokak hayvanlarını beslemek isteyenlere poşette mama verildi. Kılıç, ziyaret ettiği sınıfın öğretmenine çiçek verdi.

Karnesi iyi olduğu için sevinç yaşayan öğrenciler tatili iyi değerlendirmek istediklerini belirtti.

İkinci sınıf öğrencisi Ege Güneş Karaca, tatilde keman çalacağını, kitap okuyacağını ve resim yapacağını anlatırken, okuldan arkadaşlarını da özleyeceğini söyledi.

Yabancı dil dışındaki ders notlarının iyi olduğunu söyleyen ikinci sınıf öğrencisi Zümra Polat, en sevdiği dersin matematik olduğunu, büyüdüğünde doktor olmak istediğini söyledi.

Heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getiren Polat, "Karnemi aldım. Eşyalarımı toparlayacağım, annemin yanına eve gideceğim. Tatilde anneme artık daha çok yardım edeceğim ödevim olmadığı için. Kardeşime bakacağım. Anneme yardım etmeyi çok seviyorum. Annem evi süpürürken, 'anne süpürgeyi bana ver' diyorum. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım." dedi.

Kentteki 7 bin 60 okulda bulunan 103 bin 375 derslikte 198 bin 165 öğretmenin görev aldığı bildirildi.