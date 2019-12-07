Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Son Dakika Güncel İstanbul'da 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul'da 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

6 saat önce

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İstanbul'da 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, System.String[]

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir şebekenin kaçak akaryakıt ticareti yaptığı ihbarı üzerine Bağcılar ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Avrupa Yakası Kimyasal Kontrol noktasında düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 26 bin litre "10 numara yağ" olarak tabir edilen kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ayrıca kaçak akaryakıt taşımacılığı yaptığı belirlenen bir tankere de el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:58 Kaynak: AA
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