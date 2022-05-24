İstanbul'da 6 günde 7 bin 687 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da 6 günde 7 bin 687 kaçak göçmen yakalandı

24.05.2022 14:15
İstanbul'da 6 günde 7 bin 687 kaçak göçmen yakalandı

İSTANBUL'da kaçak göçmenlere yönelik yapılan operasyonlarda, 6 günde 7 bin 687 kişi yakalandı.

İSTANBUL'da kaçak göçmenlere yönelik yapılan operasyonlarda, 6 günde 7 bin 687 kişi yakalandı. Sınırdışı işlemleri tamamlanan 2 bin 442 kaçak göçmen ülkelerine gönderildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, düzensiz göçle mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği vurgulandı. Valilik 17-23 Mayıs tarihleri arasında 7 bin 687 kaçak göçmenin yakalandığını duyurdu. Sınırdışı işlemi yapılmak üzere, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile diğer şehirlerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edilen kaçak göçmenlerden, 2 bin 442 kişinin ülkelerine gönderildiği bildirildi. İşlemleri devam eden kaçak göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için çalışmaların sürdüğü, 238 kişinin de bu gece İstanbul Havalimanından geri gönderilmesinin planlandığı açıklandı.


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Kaynak: DHA

İstanbul Valiliği, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 6 günde 7 bin 687 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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