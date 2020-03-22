İstanbul'da 65 üstü vatandaşlar yasak dinlemedi - Son Dakika

İstanbul Şişli'de sokağa çıkma yasağına uymayarak banka oturan yaşlı adam, gelen uyarılara kulak asmadı. Vatandaşların yemin ederek yasak olmasını söylemesine rağmen yaşlı adam oturmaya devam etti.



İçişleri Bakanlığının yayımladığı yeni genelge ile 65 yaş ve üzeri kişilere sokağa çıkma yasağı getirilmişti. İstanbul Şişli'de Feriköy Mezarlığı yanında bulunan banka oturan yaşlı bir vatandaş, diğer vatandaşlardan gelen uyarılara kulak asmadı. Bir vatandaşın "Amca vallahi sokağa çıkmak yasak. Dışarı çıkma" sözlerine kulak asmayan yaşlı adam, "Sağolasın" dedi. Bazı vatandaşların ise "Rahat bırakın adamı" diyerek yaşlı adamı uyaranlara seslendiği görüldü. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL